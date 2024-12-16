Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо готовиться к заключению соглашения о завершении конфликта на Украине.

По словам Трампа, аналогичные шаги предстоит предпринять и президенту России Владимиру Путину.

Путин заявил о переломе в ходе спецоперации

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией.

Он напомнил, что на территории страны действует закон, запрещающий проведение подобных переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаДональд Трамп

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