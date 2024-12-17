Трамп пообещал ответить, должна ли Украина уступить России территории

Так он ответил на вопрос: «Должна ли Украина уступить Россию часть своей территории?» Следующий американский лидер ответил, что даст об этом знать «после своей первой встречи» с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

По словам Трампа, на перешедших под контроль России территориях «нет ни одного здания и люди не вернутся туда».

Также Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

