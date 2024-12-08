США заявили, что танки Abrams стали не самой полезной техникой для ВСУ

«Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в бою», — заявил он. Отмечается, что данная оценка сходится с оценкой американских военных.

Ранее стало известно, что танки Abrams американского производства стали мишенью для российских войск на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

