США заявили, что танки Abrams стали не самой полезной техникой для ВСУ
Танки Abrams американского производства, которые были переданы Киеву, оказались не самой полезной техникой на поле боя, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление советник президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
«Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них в бою», — заявил он. Отмечается, что данная оценка сходится с оценкой американских военных.
Ранее стало известно, что танки Abrams американского производства стали мишенью для российских войск на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru