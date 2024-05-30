СМИ: Танки Abrams на фронте бесполезны
Танки Abrams американского производства стали мишенью для российских войск на фронте, сообщает CNN со ссылкой на украинские экипажи.
По данным телеканала, боевые машины бесполезны в условиях меняющейся ситуации в зоне специальной военной операции. Прошедшие обучение в ФРГ экипажи пожаловались, что у танков за $10 млн нет брони, которая бы противостояла современному вооружению.
Кроме того, экипаж в танке беззащитен перед ударами беспилотников. А при появлении Abrams на поле боя он сразу становится мишенью для войск РФ.
Ранее бойцы эвакуировали с линии фронта первый Abrams, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru