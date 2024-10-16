Австралия передаст Украине 49 списанных танков Abrams

Австралия намерена передать Украине 49 списанных танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает австралийская телкомпания ABC.

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Уточняется, что некоторые из боевых машин нуждаются в ремонте, однако их можно будет разобрать на запчасти для восстановления остальных.

«Эти танки обеспечат армии Украины большую огневую мощность и мобильность», - указал министр оборонной промышленности, по делам международного развития и Тихого океана Пэт Конрой.

Ранее Германия передала Украине еще 22 танка Leopard и 12 самоходных гаубиц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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