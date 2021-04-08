Минус Харьков и Херсон? На Украине забеспокоились из-за НАТО
Война в Донбассе может стереть Украину с лица земли как самостоятельное государство, уверены эксперты, опрошенные НСН. И НАТО Киеву, вероятно, не поможет.
Вмешательство НАТО в ситуацию в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока Украины. Такой прогноз развития конфликта в этом регионе дал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он добавил, что по этому сценарию может развиваться в случае участия России во внутриукраинском конфликте.
Вовк заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что Украине не помогло бы даже членство в НАТО.
«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», - отметил он.
В украинским генерал-майором согласны и российские эксперты. Украина явно переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Сумасшедших в мире много. На примере Грузии мы видели, что они восприняли поощрительные высказывания США в адрес правительства в 2008 году как карт-бланш на любые действия. Но это был урок для всех. И для тех, кто воспринял американцев как "добрых дядей", которые будут за них воевать, прикрывать их. Если Киев решится на агрессию — это будет угроза существования украинского государства», — заявил военный эксперт.
А без помощи со стороны Соединенных Штатов, Украина в открытой войне с Россией продержится недолго, полагает экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
Он считает, что даже с учетом хорошей подготовки Украины к войне в течение месяца можно решить вопрос с украинской армией и со всей украинской государственностью. Для этого не нужно захватывать Киев, а нужно просто освободить Новороссию, где часть населения все еще восприимчива к идеям воссоединения с Россией. Без Новороссии, Харькова, Одессы, Херсона, Николаева Украина больше никогда не сможет воевать с Россией», - сказал Стрелков на пресс-конференции НСН.
Стрелков полагает, что воевать с украинской армией на уничтожение не надо, но следует вынудить украинцев сложить оружие.
Иной точки зрения придерживается обозреватель шведской версии финской газеты Yle Дан Хелениус. Он пишет, что для полноценного наступления у РФ не хватает сил, однако российские военные, вероятно, смогут отбить наступление украинских войск в Донбассе. Хелениус отметил, что по сравнению с 2014 годом Вооруженные силы Украины (ВСУ) лучше укомплектованы и оснащены. Однако на чем основаны его оценки боевого потенциала России, не известно.
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