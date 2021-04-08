Минус Харьков и Херсон? На Украине забеспокоились из-за НАТО

Вмешательство НАТО в ситуацию в Донбассе может привести к потере контроля Киева над несколькими областями юго-востока Украины. Такой прогноз развития конфликта в этом регионе дал экс-глава Следственного управления СБУ генерал-майор Василий Вовк. Он добавил, что по этому сценарию может развиваться в случае участия России во внутриукраинском конфликте.

Вовк заявил в эфире одного из украинских телеканалов, что Украине не помогло бы даже членство в НАТО.

«Будет хуже, если мы, например, заведем НАТО на правый берег, а потом они скажут, как в Грузии было: "Извините, мы отступаем". И отступят до тех пор, что за ними останется Харьковская, Донецкая, Херсонская, Николаевская области», - отметил он.

В украинским генерал-майором согласны и российские эксперты. Украина явно переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Сумасшедших в мире много. На примере Грузии мы видели, что они восприняли поощрительные высказывания США в адрес правительства в 2008 году как карт-бланш на любые действия. Но это был урок для всех. И для тех, кто воспринял американцев как "добрых дядей", которые будут за них воевать, прикрывать их. Если Киев решится на агрессию — это будет угроза существования украинского государства», — заявил военный эксперт.