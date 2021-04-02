Кинут, как Грузию. Украине посоветовали не ждать американцев в Донбассе
Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» рассказал НСН, чем Вашингтон сможет помочь Киеву в случае обострения военного конфликта в Донбассе.
Украина переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
«Сумасшедших в мире много. На примере Грузии мы видели, что они восприняли поощрительные высказывания США в адрес правительства в 2008 году как карт-бланш на любые действия. Но это был урок для всех. И для тех, кто воспринял американцев как "добрых дядей", которые будут за них воевать, прикрывать их. Если Киев решится на агрессию — это будет угроза существования украинского государства», — заявил военный эксперт, комментируя слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Вашингтон поддержит Киев в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России.
Мураховский подчеркнул, что это заявление Украины, не подтвержденное американской стороной. По его мнению, напрямую США вмешиваться в конфликт на Украине не будут — поддержка возможна лишь в виде предоставления разведданных и увеличения поставок летальных вооружений.
«Напрямую США не вмешаются в конфликт – это исключено. Возможно увеличение поставок Украине так называемых летальных вооружений. Думаю, не более того. Возможна передача каких-то разведывательных сведений, которые они получают с космических аппаратов, которых у Украины, естественно, нет. Военные советники на Украине и сейчас присутствуют — здесь ничего нового не будет. Но мне с трудом верится, что будут советники стран НАТО в зоне боевых действий», — сказал Мураховский.
Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что при эскалации ситуации в Донбассе НАТО не вмешается непосредственно в конфликт.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 792 / сут.
Умерли
99 633+400 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 832 / сут.
- Мужчина с отвёрткой напал на полицейского в Москве
- Капитанскую повязку Роналду продали на аукционе почти за 6 млн рублей
- Блогер Бил хочет помочь пострадавшей в ДТП на Садовом кольце
- МИД назвал фейком сообщения о предстоящем конфликте с Украиной
- Азербайджан заявил об обнаружении обломков ракет «Искандер» в Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru