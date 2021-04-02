Кинут, как Грузию. Украине посоветовали не ждать американцев в Донбассе

Украина переоценивает помощь, которую ей смогут оказать США в случае обострения войны в Донбассе, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

«Сумасшедших в мире много. На примере Грузии мы видели, что они восприняли поощрительные высказывания США в адрес правительства в 2008 году как карт-бланш на любые действия. Но это был урок для всех. И для тех, кто воспринял американцев как "добрых дядей", которые будут за них воевать, прикрывать их. Если Киев решится на агрессию — это будет угроза существования украинского государства», — заявил военный эксперт, комментируя слова министра обороны Украины Андрея Тарана о том, что Вашингтон поддержит Киев в случае эскалации «военной агрессии» со стороны России.

Мураховский подчеркнул, что это заявление Украины, не подтвержденное американской стороной. По его мнению, напрямую США вмешиваться в конфликт на Украине не будут — поддержка возможна лишь в виде предоставления разведданных и увеличения поставок летальных вооружений.