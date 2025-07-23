В НАТО призвали привлечь КНР к ответственности за жертвы на Украине

По его словам, Китай считает, что ведет опосредованную войну через Россию. Пекин хочет, чтобы США и их союзники «были заняты этой войной, чтобы мы не могли сосредоточиться на наших других стратегических задачах».

Так Уитакер отреагировал на слова главы МИД КНР Ван И, заявившего, что Пекин не может позволить Москве проиграть в конфликте на Украине, поскольку опасается, что тогда Вашингтон переключит все свое внимание на КНР.

При этом дипломат опроверг все обвинения в якобы военной и экономической поддержке России в украинском кризисе.

Конфликт вокруг Украины остается одним из главных источников разногласий между Китаем и Евросоюзом, который критикует Пекин за якобы поставляемые Москве товары двойного назначения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

