США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории РФ

Соединенные Штаты не ожидают, что решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов спровоцирует разлад среди союзников по Североатлантическому альянсу, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

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По его словам, Украина дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на территории России. Отмечается, что Киев будет использовать их лишь на своей территории и вне населенных районах.

Американский лидер Джо Байден принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать запасы собственной страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кассетные бомбы
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