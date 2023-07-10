США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории РФ
Соединенные Штаты не ожидают, что решение о поставках Киеву кассетных боеприпасов спровоцирует разлад среди союзников по Североатлантическому альянсу, сообщил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
По его словам, Украина дала Вашингтону письменные гарантии того, что получаемые кассетные боеприпасы не будут применяться по целям на территории России. Отмечается, что Киев будет использовать их лишь на своей территории и вне населенных районах.
Американский лидер Джо Байден принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать запасы собственной страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Приостановлена работа Керченской переправы
- Вода в реке Хорота в Сочи поднялась до опасных отметок
- США: Украина дала гарантии неприменения кассетных бомб на территории РФ
- Гармаш пообещал поговорить с Чебурашкой о продолжении фильма
- СМИ: США вместо утилизации кассетных боеприпасов передадут их Украине
- Маск: Цукерберг – «куколд»
- На Украине озвучили шаги в случае отказа НАТО от приглашения Украины
- Байден обвинил Пекин в стремлении вытеснить США с пьедестала ведущей державы
- СМИ: в НАТО срочно согласовывают гарантии безопасности для Украины
- На премию «Грэмми» сможет претендовать созданная с помощью ИИ музыка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru