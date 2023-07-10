СМИ: США вместо утилизации кассетных боеприпасов передадут их Украине
Американский лидер Джо Байден принял решение передать Киеву кассетные боеприпасы из-за необходимости ликвидировать запасы собственной страны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Global Times.
Как заявил военный эксперт Сун Чжунпин, Вашингтон стал производить кассетные боеприпасы еще во времена холодной войны, их накопилось большое количество. В настоящее время срок годности многих из них подходит к концу.
Вместо того чтобы утилизировать эти боеприпасы, американская администрация решила передать украинской армии. Решение принято, несмотря на возможные жертвы среди мирного населения.
При этом решение американских властей отправить кассетные снаряды Киеву может навредить стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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