США: Только Россия и Украина могут добиться мирного урегулирования конфликта

Москва и Киев знают условия друг друга для достижения мирного урегулирования, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Вице-президент США заявил о разрыве в позициях Москвы и Киева по переговорам

По его словам, только от России и Украины зависит, будет ли достигнута сделка. Дипломат подчеркнул, что «дело - за Россией и Украиной», которые должны сделать последние шаги.

Ранее Госдеп США заявил, что американские власти больше не намерены играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Гучек
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