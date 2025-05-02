США: Только Россия и Украина могут добиться мирного урегулирования конфликта

По его словам, только от России и Украины зависит, будет ли достигнута сделка. Дипломат подчеркнул, что «дело - за Россией и Украиной», которые должны сделать последние шаги.

Ранее Госдеп США заявил, что американские власти больше не намерены играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

