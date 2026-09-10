Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Киеву порядка 350 миллионов канадских долларов на закупку зенитных ракетных комплексов. Дополнительно страна поможет привлечь почти 435 миллионов долларов для поддержки энергетической безопасности, включая закупки газа в зимний период.

В ближайшие два года канадская промышленность планирует наладить выпуск миллионов БПЛА, треть из которых будет направлена украинской стороне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

