Украина и Канада подписали декларацию о 100-летнем партнерстве
Украина и Канада подписали декларацию о столетнем партнерстве в ходе визита Владимира Зеленского в Оттаву. Подробности договоренностей между двумя государствами приводит RT.
Согласно документу, канадская сторона продолжит поддержку операции UNIFIER до 2029 года с акцентом на укреплении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и усилении систем ПВО. Оттава также возьмет на себя обязательства по поставкам военной техники, снарядов и расширению сотрудничества в области разведки, киберзащиты, противодействия БПЛА, искусственного интеллекта и космических технологий.
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о выделении Киеву порядка 350 миллионов канадских долларов на закупку зенитных ракетных комплексов. Дополнительно страна поможет привлечь почти 435 миллионов долларов для поддержки энергетической безопасности, включая закупки газа в зимний период.
В ближайшие два года канадская промышленность планирует наладить выпуск миллионов БПЛА, треть из которых будет направлена украинской стороне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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