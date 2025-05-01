Вице-президент США заявил о разрыве в позициях Москвы и Киева по переговорам
Существенные разногласия между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине сохраняются, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
В интервью телеканалу Fox он отметил, что между сторонами по-прежнему существует глубокий разрыв в требованиях, и именно на его преодоление сейчас нацелены дипломатические усилия.
По словам Вэнса, американская администрация пытается сблизить позиции сторон, однако переговорный процесс осложняется отсутствием компромиссной базы.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему готова к переговорам без предварительных условий, однако инициативу, по мнению Кремля, должен проявить Киев, передает «Радиоточка НСН».
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