Власти Ленобласти предупредили о второй волне топливного кризиса

Региональные власти перешли в ручной режим управления и поддерживают постоянный контакт с сетевыми топливными операторами для синхронизации действий со всеми крупными игроками рынка. Прорабатываются варианты перенаправления поставок и внедрения спецрежимов работы для обеспечения первостепенного снабжения стратегических потребителей региона.

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН рассказала, как новые механизмы поставок бензина могут выровнять ценообразование и обеспечить топливом отдаленные регионы.

