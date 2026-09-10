Власти Ленобласти предупредили о второй волне топливного кризиса
Правительство Ленинградской области предупредило жителей и предприятия о возможных перебоях с поставками топлива на автозаправочных станциях региона. Соответствующее заявление сделал вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мищеряков, передает ТАСС.
По словам чиновника, текущая ситуация во многом повторяет сценарий июля, когда уже наблюдалось снижение отгрузок горючего. Мищеряков уточнил, что на отдельных АЗС фиксируются перебои, а основная причина кроется в логистических сбоях, спровоцированных атаками на перерабатывающие мощности нефтеперерабатывающих заводов.
Региональные власти перешли в ручной режим управления и поддерживают постоянный контакт с сетевыми топливными операторами для синхронизации действий со всеми крупными игроками рынка. Прорабатываются варианты перенаправления поставок и внедрения спецрежимов работы для обеспечения первостепенного снабжения стратегических потребителей региона.
Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина в беседе с НСН рассказала, как новые механизмы поставок бензина могут выровнять ценообразование и обеспечить топливом отдаленные регионы.
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