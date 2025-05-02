Госдеп: США больше не будут посредниками в украинском конфликте
Американские власти больше не намерены играть роль посредника в переговорах между Москвой и Киевом, сообщила журналистам представитель Госдепа США Тэмми Брюс.
По ее словам, теперь работа должна вестись между Россией и Украиной. При этом отмечается, что Вашингтон продолжит прилагать усилия для достижения мира. Дипломат указала, что исход конфликта требует «конкретных идей» от двух стран.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что существенные разногласия между Москвой и Киевом по вопросу урегулирования конфликта на Украине сохраняются, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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