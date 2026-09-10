«Газпром» сообщил о ценах на газ в Европе уровня 2022 года

Стоимость газа на основных европейских хабах с поставкой на день вперед превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, что сопоставимо с показателями крупного энергетического кризиса декабря 2022 года. Соответствующие данные привела пресс-служба «Газпрома», передает РИА Новости.

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В компании отметили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов в подземных хранилищах. Европейский рынок становится особенно чувствительным к росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с азиатскими потребителями за сжиженный природный газ на фоне геополитической обстановки.

Высокие цены и отставание по заполнению хранилищ усиливают риски надежного газоснабжения европейских потребителей в период зимних холодов, подчеркнули в «Газпроме».

Согласно данным Gas Infrastructure Europe подземные хранилища в Европе по состоянию на 8 сентября заполнены всего на 67,3%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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