«Газпром» сообщил о ценах на газ в Европе уровня 2022 года

В компании отметили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов в подземных хранилищах. Европейский рынок становится особенно чувствительным к росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с азиатскими потребителями за сжиженный природный газ на фоне геополитической обстановки.

Высокие цены и отставание по заполнению хранилищ усиливают риски надежного газоснабжения европейских потребителей в период зимних холодов, подчеркнули в «Газпроме».

Согласно данным Gas Infrastructure Europe подземные хранилища в Европе по состоянию на 8 сентября заполнены всего на 67,3%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

