«Газпром» сообщил о ценах на газ в Европе уровня 2022 года
Стоимость газа на основных европейских хабах с поставкой на день вперед превысила тысячу долларов за тысячу кубометров, что сопоставимо с показателями крупного энергетического кризиса декабря 2022 года. Соответствующие данные привела пресс-служба «Газпрома», передает РИА Новости.
В компании отметили, что приближение отопительного сезона стремительно сокращает возможности для восстановления запасов в подземных хранилищах. Европейский рынок становится особенно чувствительным к росту спроса, перебоям импорта и конкуренции с азиатскими потребителями за сжиженный природный газ на фоне геополитической обстановки.
Высокие цены и отставание по заполнению хранилищ усиливают риски надежного газоснабжения европейских потребителей в период зимних холодов, подчеркнули в «Газпроме».
Согласно данным Gas Infrastructure Europe подземные хранилища в Европе по состоянию на 8 сентября заполнены всего на 67,3%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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