США: системы Patriot не помогут Киеву против российских крылатых ракет

Системы противовоздушной обороны американского производства Patriot не помогут Украине отражать атаки России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациями Белого дома Джона Кирби.

В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину

По его словам, эта система рассчитана на перехват баллистических ракет, а Москва использует другие приборы и снаряды. Отмечается, что Patriot не защитит и от гиперзвуковых ракет, поскольку перехватить их «в целом очень сложно».

Ранее стало известно, что на Украине в скором времени заработают американские системы противовоздушной обороны Patriot.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраинаПВО
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