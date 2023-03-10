США: системы Patriot не помогут Киеву против российских крылатых ракет

По его словам, эта система рассчитана на перехват баллистических ракет, а Москва использует другие приборы и снаряды. Отмечается, что Patriot не защитит и от гиперзвуковых ракет, поскольку перехватить их «в целом очень сложно».

Ранее стало известно, что на Украине в скором времени заработают американские системы противовоздушной обороны Patriot.

