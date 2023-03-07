В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину

В министерстве обороны Польши уточнили информацию от главы ведомства Мариуша Блащака о том, что ЗРК Patriot уже поступили на Украину.

Польское военное ведомство отметило, что комплексы еще не достигли территории страны, передает «Укринформ». Эту информацию подтвердили и в ВСУ.