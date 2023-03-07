В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину

В министерстве обороны Польши уточнили информацию от главы ведомства Мариуша Блащака о том, что ЗРК Patriot уже поступили на Украину.

Польское военное ведомство отметило, что комплексы еще не достигли территории страны, передает «Укринформ». Эту информацию подтвердили и в ВСУ.

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Ранее Блащак в интервью испанской La Razon сообщил, что благодаря усилиям Польши батареи Patriot или первые танки Leopard уже находятся на Украине.

В Минобороны Польши уточнили, что министр хотел подчеркнуть, что «благодаря усилиям Польши было принято решение о передаче батареи Patriot».

Спикер ВС ВСУ Николай Олещук в эфире телемарафона попросил «набраться терпения», отметив, что Украина публично объявят о поступлении ЗРК в войска после того, как их протестирует командующий украинскими воздушными силами (ВС).

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху допустил поставку оружия Украине, в том числе системы противовоздушной обороны «Железный купол». Она может быть эффективна при условии, что будет управляться опытными специалистами и будет полностью адаптирована в общую систему ПВО страны, рассказал генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СпецоперацияПЗРКПольша
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