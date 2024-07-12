США продолжат обсуждать с Киевом ограничения на удары вглубь России
Американские власти продолжают обсуждать с Киевом ограничения на удары оружием США вглубь России, сообщил CNN представитель Белого дома Джон Кирби.
По его словам, о разрешении «бить куда угодно» речи не идет. Отмечается, что Вашингтон уделяет должное внимание угрозе эскалации. Так чиновник ответил на вопрос о том, готов ли президент США Джо Байден «разрешить Украине бить куда угодно».
Кирби отметил, что Вашингтон хочет предоставить Киеву необходимые инструменты и возможности для продолжения конфликта.
Ранее стало известно, что Украина хочет добиться снятия ограничений на удары по РФ оружием США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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