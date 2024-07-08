США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

США не изменят свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ в глубь территории России после последних ударов ВС РФ. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, несколько недель назад президент США Джо Байден дал Украине указания использовать поставленное вооружение для ударов по целям вдоль границы, и эта политика остается в силе.