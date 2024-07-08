США не планируют снимать ограничения на удары ВСУ по территории России

США не изменят свою позицию относительно действующих ограничений на атаки ВСУ в глубь территории России после последних ударов ВС РФ. Об этом в ходе брифинга заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, несколько недель назад президент США Джо Байден дал Украине указания использовать поставленное вооружение для ударов по целям вдоль границы, и эта политика остается в силе.

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Минобороны ранее опровергло заявления о преднамеренном ударе по гражданским объектам на Украине, утверждая, что разрушения были вызваны падением украинской ракеты ПВО. Киев, по их мнению, не в первый раз идет на подобные провокации.

В ведомстве подчеркнули, что многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно свидетельствуют о разрушениях, вызванных падением украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Джон Кирби, официальный представитель Госдепартамента. Фото с сайта defence.ru.
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