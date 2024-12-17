США: Поставки оружия Киеву могут помочь Зеленскому с позицией на переговорах

Поставки американского оружия Киеву могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных мирных переговорах, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.

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Так он прокомментировал желание победившего на выборах президента США Дональда Трампа завершить конфликт вокруг Украины.

«Мы хотим поставить Зеленского в лучшую возможную позицию...» — указал Кирби.

Он также отметил, что Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийСпецоперацияОружиеСШАУкраина

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