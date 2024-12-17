США: Поставки оружия Киеву могут помочь Зеленскому с позицией на переговорах
17 декабря 202405:16
Поставки американского оружия Киеву могут помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому занять выгодную позицию на возможных мирных переговорах, сообщил журналистам представитель Белого дома Джон Кирби.
Так он прокомментировал желание победившего на выборах президента США Дональда Трампа завершить конфликт вокруг Украины.
«Мы хотим поставить Зеленского в лучшую возможную позицию...» — указал Кирби.
Он также отметил, что Зеленский должен сам определить условия переговоров по завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru