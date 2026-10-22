Григоренко может стать зампредом правления Сбербанка

Бывшего зампредседателя правительства - руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко выдвинут на должность заместителя председателя правления Сбербанка. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

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Ранее Григоренко попросил о переходе на другую работу, пишет RT. Президент Владимир Путин освободил вице-премьера от должности.

«Наблюдательный совет... на ближайшем заседании - 10 ноября 2026 года - рассмотрит вопрос о назначении Дмитрия Григоренко на должность заместителя председателя правления», — рассказали в банке.

Бывший вице-премьер будет курировать стратегически важные проекты организации, включая развитие взаимоотношений с правительством России и властями регионов. В числе задач Григоренко вопросы цифровизации и использования искусственного интеллекта в государственном секторе.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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