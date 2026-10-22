Телеведущие Малышева и Андреева удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени телеведущих Первого канала Елену Малышеву и Екатерину Андрееву. Соответствующий указ размещен на портале правовой информации.
«Наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Андрееву Екатерину Сергеевну - ведущую программ отдела выпуска службы эфира дирекции информационных программ... Малышеву Елену Васильевну - ведущую программ», - говорится в документе.
Телезвезды удостоены наград за заслуги в области СМИ, связи и массовых коммуникаций и «многолетнюю добросовестную работу».
Ранее Владимир Путин наградил заслуженную артистку РСФСР Аллу Демидову орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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