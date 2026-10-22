Рябков сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского

Проработка встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским находится в процессе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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Как отметил дипломат, окончательного понимания по теме таких переговоров нет.

«Полной договоренности пока нет. Но продолжается проработка», — подчеркнул замминистра.

Ранее Владимир Путин заявил о готовности РФ возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате.

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинМИД РФ

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