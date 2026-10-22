Рябков сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Зеленского
22 октября 202612:19
Юлия Савченко
Проработка встречи президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским находится в процессе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Как отметил дипломат, окончательного понимания по теме таких переговоров нет.
«Полной договоренности пока нет. Но продолжается проработка», — подчеркнул замминистра.
Ранее Владимир Путин заявил о готовности РФ возобновить переговоры по Украине в трехстороннем формате.
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