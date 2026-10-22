«Уже и так действует ограничение на доступ, мы не можем просто так подключиться из России. До этого было ограничение в виде иностранного номера. Если человек пользуется сервисом через VPN, есть хитрая проверка: если по сетевому доступу мы даем разрешение нейросети, она может выявить, что происходит маршрутизация из России на другой сервер. Менее 10% пользователей платят за нейросети, при этом ресурсы на обработку их запросов стоят очень дорого. Поэтому новый вариант ограничений и блокировок вполне допустим. Пока есть ограничения в виде действующей политики, не всегда это может быть эффективно для самой компании», - отметил он.

Он также подчеркнул, что никакой катастрофы в таком случае не будет.

«Если мы представим ситуацию, что прямо сейчас запрещают в России ChatGPT и Claude, то это ударит в первую очередь по людям, которые используют это как «нулевую кнопку» - самый простой вариант. Но в этом случае есть китайские альтернативы, которые по качеству не хуже. Их также могут использовать как дополнительные инструменты для ответов, для построения российских моделей в том числе. Американские версии предоставляют самый лучший вариант, но в десятке лучших есть и китайские сервисы», - заключил собеседник НСН.

Если Россия будет полностью разрабатывать и изготавливать собственные решения в области искусственного интеллекта (ИИ), на то, чтобы догнать Китай, ей потребуется минимум два-три года. Об этом НСН заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

