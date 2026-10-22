В России объяснили, кому выгодна полная блокировка ChatGPT и Claude

Александр Жадан заявил НСН, что американские версии предоставляют самый лучший вариант, но в десятке лучших есть и китайские сервисы.

Если ChatGPT и Claude полностью заблокируют для россиян, все перейдут на китайские аналоги, которые сейчас лишь немного уступают «американцам», рассказал НСН руководитель проекта по интеграции нейросетей в TenChat Александр Жадан.

Полностью заблокировать доступ к ChatGPT и Claude для россиян могут после выхода OpenAI и Anthropic на биржу, предположили в российской компании MWS AI. Сервисы могут ужесточить ограничения ради сокращения расходов. Сейчас доступ из России уже запрещен, но соблюдение запретов не всегда строго контролируется, поэтому российские пользователи продолжают пользоваться сервисами через VPN, передает ТАСС. Жадан отметил, что при желании ограничить доступ вполне реально.

Выстраивается очередь: Россия переходит на отечественные чипы для ИИ

«Уже и так действует ограничение на доступ, мы не можем просто так подключиться из России. До этого было ограничение в виде иностранного номера. Если человек пользуется сервисом через VPN, есть хитрая проверка: если по сетевому доступу мы даем разрешение нейросети, она может выявить, что происходит маршрутизация из России на другой сервер. Менее 10% пользователей платят за нейросети, при этом ресурсы на обработку их запросов стоят очень дорого. Поэтому новый вариант ограничений и блокировок вполне допустим. Пока есть ограничения в виде действующей политики, не всегда это может быть эффективно для самой компании», - отметил он.

Он также подчеркнул, что никакой катастрофы в таком случае не будет.

«Если мы представим ситуацию, что прямо сейчас запрещают в России ChatGPT и Claude, то это ударит в первую очередь по людям, которые используют это как «нулевую кнопку» - самый простой вариант. Но в этом случае есть китайские альтернативы, которые по качеству не хуже. Их также могут использовать как дополнительные инструменты для ответов, для построения российских моделей в том числе. Американские версии предоставляют самый лучший вариант, но в десятке лучших есть и китайские сервисы», - заключил собеседник НСН.

Если Россия будет полностью разрабатывать и изготавливать собственные решения в области искусственного интеллекта (ИИ), на то, чтобы догнать Китай, ей потребуется минимум два-три года. Об этом НСН заявил доцент кафедры телекоммуникационных систем НИУ МИЭТ Александр Тимошенко.

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ФОТО: РИА Новости
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