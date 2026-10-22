В Брянской области при атаке БПЛА на фуру пострадал гражданин Белоруссии

Гражданин Белоруссии пострадал при атаке беспилотника на грузовой автомобиль в российской Брянской области. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на министерство иностранных дел республики.

Инцидент произошел 22 октября в Жуковском районе, указывает RT.

«В результате попадания БПЛА в фуру пострадал гражданин Республики Беларусь», — отметили в МИД.

Пострадавшего госпитализировали.

Ранее под Брянском гражданка Белоруссии пострадала после атаки БПЛА на грузовик с регистрацией в республике. Белорусский МИД в связи с инцидентом вызвал временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БелоруссияБеспилотникиБрянская Область

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