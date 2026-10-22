Во Франции заявили о первом случае смерти человека от вируса Шамонда
Первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда зарегистрировали во Франции, пациент скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское правительство.
По данным властей, вирусом Шамонда заразился пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение от серьезного заболевания в больнице Лиона.
«Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», — указали в правительстве.
Заболевание не представляет угрозы здоровью населения.
Вирус Шамонда впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х годов. К инфекции наиболее восприимчив крупный рогатый скот, вирус провоцирует лихорадку и диарею, а также снижение молочной продуктивности, однако большинство взрослых особей выздоравливает. Ранее считалось, что инфекция не передается человеку.
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