Во Франции заявили о первом случае смерти человека от вируса Шамонда

Первый в истории случай заражения человека вирусом Шамонда зарегистрировали во Франции, пациент скончался. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на французское правительство.

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По данным властей, вирусом Шамонда заразился пациент с тяжелым иммунодефицитом, проходивший лечение от серьезного заболевания в больнице Лиона.

«Он скончался в начале октября. Клинические, биологические и эпидемиологические исследования продолжаются», — указали в правительстве.

Заболевание не представляет угрозы здоровью населения.

Вирус Шамонда впервые обнаружили в Нигерии в середине 1960-х годов. К инфекции наиболее восприимчив крупный рогатый скот, вирус провоцирует лихорадку и диарею, а также снижение молочной продуктивности, однако большинство взрослых особей выздоравливает. Ранее считалось, что инфекция не передается человеку.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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