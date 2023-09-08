США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS

Власти Соединенных Штатов намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться у Киева уже осенью, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх.

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По ее словам, стоит задача поставить Киеву снаряды в одно время с танками.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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