США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном вместе с танками ABRAMS
8 сентября 202302:37
Власти Соединенных Штатов намерены доставить на Украину снаряды с обедненным ураном к моменту поставки танков Abrams, которые могут оказаться у Киева уже осенью, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх.
По ее словам, стоит задача поставить Киеву снаряды в одно время с танками.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал решение США передать Киеву снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru