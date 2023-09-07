Посольство РФ назвало бесчеловечным поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Российское посольство в США назвало бесчеловечными поставки Украине снарядов с обедненным ураном, сообщается в Telegram миссии.
Там заявили, что это может поставить крест на целых поколениях. По словам дипломатов, Вашингтон готов воевать не только до последнего украинца, но и поставить крест на целых поколениях, так как американские власти одержимы идеей нанести РФ «стратегическое поражение».
Посольство отмечает, что Соединенные Штаты сознательно идут на передачу вооружений неизбирательного действия. При разрыве снаряда с обедненным ураном происходит образование подвижного радиоактивного облака, мелкие частицы урана накапливаются во внутренних органах человека и провоцируют различные заболевания, в том числе злокачественные опухоли.
США пытаются сделать зону СВО непригодной для жизни, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru