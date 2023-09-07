Песков назвал плохими новостями передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

Вашингтон направит Киеву снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. В американском военном ведомстве пояснили, что в эти поставки войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Как заявили в Белом доме, танки Abrams прибудут на Украину уже в ближайшее время.

Российское посольство в США уже назвало бесчеловечными поставки Украине снарядов с обедненным ураном, передает «Радиоточка НСН».

