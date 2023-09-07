Песков назвал плохими новостями передачу Киеву снарядов с обедненным ураном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью».

Он напомнил, что такие снаряды применялись в Югославии, последствия были печальными – онкология и другие заболевания для будущих поколений. По его словам, ответственность за последствия полностью будет лежать на руководстве США.

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Вашингтон направит Киеву снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. В американском военном ведомстве пояснили, что в эти поставки войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Как заявили в Белом доме, танки Abrams прибудут на Украину уже в ближайшее время.

Российское посольство в США уже назвало бесчеловечными поставки Украине снарядов с обедненным ураном, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаДмитрий Песков

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