Песков назвал плохими новостями передачу Киеву снарядов с обедненным ураном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона передать Киеву снаряды с обедненным ураном «очень плохой новостью».
Он напомнил, что такие снаряды применялись в Югославии, последствия были печальными – онкология и другие заболевания для будущих поколений. По его словам, ответственность за последствия полностью будет лежать на руководстве США.
Вашингтон направит Киеву снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи на 175 миллионов долларов, сообщил Пентагон. В американском военном ведомстве пояснили, что в эти поставки войдут 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана. Как заявили в Белом доме, танки Abrams прибудут на Украину уже в ближайшее время.
Российское посольство в США уже назвало бесчеловечными поставки Украине снарядов с обедненным ураном, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru