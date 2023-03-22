США отправят Киеву старую версию танков Abrams
Власти США решили передать Украине старую версию танков Abrams, чтобы ускорить их поставку, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства обороны Патрика Райдера.
По его словам, поставка 30 танков M1A2 Abrams займет около года, тогда как танки модификации M1A1 могут быть поставлены в более короткие сроки без серьезной потери военной мощи.
Представитель Пентагона отметил, что боевые машины будут доставлены на Украину к осени текущего года.
Как сообщалось ранее, обещанные Киеву западными странами танки будет тяжело доставить на поле боя из-за низкой грузоподъемности мостов на Украине.
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