США отправят Киеву старую версию танков Abrams

По его словам, поставка 30 танков M1A2 Abrams займет около года, тогда как танки модификации M1A1 могут быть поставлены в более короткие сроки без серьезной потери военной мощи.

Представитель Пентагона отметил, что боевые машины будут доставлены на Украину к осени текущего года.

Как сообщалось ранее, обещанные Киеву западными странами танки будет тяжело доставить на поле боя из-за низкой грузоподъемности мостов на Украине.

