В Пентагоне не назвали сроков поставок танков Abrams Киеву

Власти Соединенных Штатов не могут назвать точных сроков поставок Киеву танков Abrams, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх.

Глава Забайкальского края заплатит за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams

По ее словам, необходимо время для контрактации.

Как сообщалось ранее, поставки американских танков M1 Abrams Киеву будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами. Обеспечение необходимой подготовки займет годы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСШАТанки
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