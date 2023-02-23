В Пентагоне не назвали сроков поставок танков Abrams Киеву
23 февраля 202303:06
Власти Соединенных Штатов не могут назвать точных сроков поставок Киеву танков Abrams, сообщила заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх.
По ее словам, необходимо время для контрактации.
Как сообщалось ранее, поставки американских танков M1 Abrams Киеву будут сопровождаться тяжелыми логистическими проблемами. Обеспечение необходимой подготовки займет годы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru