СМИ: мосты на Украине не пригодны для западных танков

По ее словам, сооружения не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн. Неан отметила, что тяжелые Abrams или Leopard не приспособлены к той местности и утонут в грязи.

Ранее первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию.

