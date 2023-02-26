СМИ: мосты на Украине не пригодны для западных танков
26 февраля 202305:23
Обещанные Киеву западными странами танки будет тяжело доставить на поле боя из-за низкой грузоподъемности мостов на Украине, сообщает Sputnik со ссылкой на французскую журналистку Кристель Неан.
По ее словам, сооружения не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн. Неан отметила, что тяжелые Abrams или Leopard не приспособлены к той местности и утонут в грязи.
Ранее первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru