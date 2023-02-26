СМИ: мосты на Украине не пригодны для западных танков

Обещанные Киеву западными странами танки будет тяжело доставить на поле боя из-за низкой грузоподъемности мостов на Украине, сообщает Sputnik со ссылкой на французскую журналистку Кристель Неан.

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По ее словам, сооружения не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн. Неан отметила, что тяжелые Abrams или Leopard не приспособлены к той местности и утонут в грязи.

Ранее первые четыре танка Leopard 2 уже прибыли из Польши на украинскую территорию.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияТанкиУкраина
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