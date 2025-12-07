США: Осталось два вопроса для разрешения украинского кризиса
7 декабря 202503:21
Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что судьба Донецкой народной республики и Запорожской атомной электростанции является определяющей для разрешения украинского кризиса, сообщают «Известия».
По его словам, урегулирование этих двух вопросов позволит решить и остальные проблемы.
Ранее стало известно, что переговоры представителей США и Украины в штате Флорида не привели к серьезному прорыву в мирном урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
