США: Осталось два вопроса для разрешения украинского кризиса

Специальный посланник президента США Кит Келлог заявил, что судьба Донецкой народной республики и Запорожской атомной электростанции является определяющей для разрешения украинского кризиса, сообщают «Известия».

Помощник Путина назвал вероятного автора мирного плана по Украине

По его словам, урегулирование этих двух вопросов позволит решить и остальные проблемы.

Ранее стало известно, что переговоры представителей США и Украины в штате Флорида не привели к серьезному прорыву в мирном урегулировании, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Evgeniy Maloletka / AP
ТЕГИ:УкраинаРоссияСША

