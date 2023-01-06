США окажут новую военную помощь Украине на $3 млрд

Он станет крупнейшим из всех. Общая стоимость военного оборудования составляет 2,85 миллиарда долларов. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки на Украину.

Предполагается, что в пакет войдут около 50 БМП Bradley, военные автомобили Humvee, многоцелевые машины MRAP, а также огромное количество ракет и других боеприпасов.

Как стало известно ранее, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

