США окажут новую военную помощь Украине на $3 млрд
Новый пакет военной помощи США Киеву обойдется примерно в 3 миллиарда долларов, сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.
Он станет крупнейшим из всех. Общая стоимость военного оборудования составляет 2,85 миллиарда долларов. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки на Украину.
Предполагается, что в пакет войдут около 50 БМП Bradley, военные автомобили Humvee, многоцелевые машины MRAP, а также огромное количество ракет и других боеприпасов.
Как стало известно ранее, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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