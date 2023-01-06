США окажут новую военную помощь Украине на $3 млрд

Новый пакет военной помощи США Киеву обойдется примерно в 3 миллиарда долларов, сообщает AP со ссылкой на американских чиновников.

В США заявили о планах предоставить Украине новую помощь в ближайшее время

Он станет крупнейшим из всех. Общая стоимость военного оборудования составляет 2,85 миллиарда долларов. Это вооружение американское Министерство обороны изъяло из своих запасов для отправки на Украину.

Предполагается, что в пакет войдут около 50 БМП Bradley, военные автомобили Humvee, многоцелевые машины MRAP, а также огромное количество ракет и других боеприпасов.

Как стало известно ранее, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияВооружениеУкраинаСША
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