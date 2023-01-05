Байден не исключил передачу Украине БМП Bradley

Власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы государства Джо Байдена.

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«Да», — ответил он на соответствующий вопрос.

Bradley может стать частью нового пакета военной помощи Киеву. Окончательное решение об отправке БМП не принято, неясно также, когда начнется их использование в случае передачи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДжо Байден
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