В США заявили о планах предоставить Украине новую помощь в ближайшее время

США могут объявить о новой военной помощи Украине «в ближайшие дни и недели», сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы

По его словам, Вашингтон не перестанет предоставлять Киеву средства для обороны. «И это включало HIMARS в прошлом, и вполне может включать больше HIMARS в будущем», — заявил он.

Как стало известно ранее, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША
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