В США заявили о планах предоставить Украине новую помощь в ближайшее время

По его словам, Вашингтон не перестанет предоставлять Киеву средства для обороны. «И это включало HIMARS в прошлом, и вполне может включать больше HIMARS в будущем», — заявил он.

Как стало известно ранее, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

