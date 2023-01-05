В США заявили о планах предоставить Украине новую помощь в ближайшее время
США могут объявить о новой военной помощи Украине «в ближайшие дни и недели», сообщил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
По его словам, Вашингтон не перестанет предоставлять Киеву средства для обороны. «И это включало HIMARS в прошлом, и вполне может включать больше HIMARS в будущем», — заявил он.
Как стало известно ранее, власти Соединенных Штатов рассматривают возможность поставок Киеву боевых машин пехоты Bradley. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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