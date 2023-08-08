Байден одобрил обучение пилотов ВСУ на F-16
Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на истребителях F-16, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет РИА Новости.
«Президент дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в тренировке», - сказала она.
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал начало обучения пилотов ВСУ на F-16 в августе. Он призвал западные страны как можно скорее поставить истребители Киеву.
Представитель администрации США Джон Кирби ранее заявил, что обучение летчиков ВСУ на F-16 начнется «в скором времени», передает «Радиоточка НСН».
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