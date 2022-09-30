США обсуждают новые поставки оружия Украине
30 сентября 202205:36
Власти Соединенных Штатов обсуждают с союзниками новую военную помощь властям Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина.
По его словам, речь идет о поставках вооружений и подготовку военных.
Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект, включающий выделение 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru