США обсуждают новые поставки оружия Украине

Власти Соединенных Штатов обсуждают с союзниками новую военную помощь властям Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина.

Пентагон заявил о выделении помощи Украине в размере $1,1 млрд

По его словам, речь идет о поставках вооружений и подготовку военных.

Ранее Сенат Конгресса США одобрил законопроект, включающий выделение 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:ВооружениеУкраинаСША
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