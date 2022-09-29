Сенат США одобрил выделение 12,4 млрд долларов в помощь Украине
Сенат Конгресса США одобрил законопроект, включающий выделение 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Инициатива была поддержана большинством законодателей (более 60). После голосования в Сенате, документ рассмотрит Палата представителей США.
В случае принятия документа обоими палатами Конгресса, законопроект отправится на финальный этап - подпись президента.
Отмечается, что 12,4 млрд долларов предусматривают экономическую поддержку работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и прочее.
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