Сенат США одобрил выделение 12,4 млрд долларов в помощь Украине

Сенат Конгресса США одобрил законопроект, включающий выделение 12,4 млрд долларов дополнительной помощи Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Инициатива была поддержана большинством законодателей (более 60). После голосования в Сенате, документ рассмотрит Палата представителей США.

В случае принятия документа обоими палатами Конгресса, законопроект отправится на финальный этап - подпись президента.

Отмечается, что 12,4 млрд долларов предусматривают экономическую поддержку работы украинского правительства, средства на военную помощь, миссии американских военных в Европе и прочее.



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ФОТО: РИА Новости
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