Пентагон заявил о выделении помощи Украине в размере $1,1 млрд

В Пентагоне объявили о новом транше помощи Украине в размере $1, 1 миллиарда, сообщает агентство France Press.

По его данным, в рамках этого пакета помощи Украина получит РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам,150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. С учетом нового пакета, объем выделенной Вашингтоном военной помощи Киеву достиг $16,2 миллиарда.

Ранее Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 миллиардов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ВооружениеПомощьУкраинаПентагон
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