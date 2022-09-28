Пентагон заявил о выделении помощи Украине в размере $1,1 млрд
28 сентября 202221:06
В Пентагоне объявили о новом транше помощи Украине в размере $1, 1 миллиарда, сообщает агентство France Press.
По его данным, в рамках этого пакета помощи Украина получит РСЗО HIMARS, системы противодействия беспилотникам,150 внедорожников Humvee, радары и боеприпасы. С учетом нового пакета, объем выделенной Вашингтоном военной помощи Киеву достиг $16,2 миллиарда.
Ранее Совет ЕС утвердил выделение Украине €5 миллиардов, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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28 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru