США могут в среду объявить о первой поставке снарядов с обедненным ураном

Агентство Reuters также сообщало, что США планируют на этой неделе объявить о передаче Украине боеприпасов этого типа.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о принципе действия снарядов с обедненным ураном.