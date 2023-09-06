США могут в среду объявить о первой поставке снарядов с обедненным ураном

Белый дом объявит в среду, шестого сентября, о поставке первой партии Украине снарядов с обедненным ураном, пишет Politico со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным американского чиновника.

Обедненный уран. Поставки западных снарядов на Украину приведут к гибели европейцев

Агентство Reuters также сообщало, что США планируют на этой неделе объявить о передаче Украине боеприпасов этого типа.

Ранее эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о принципе действия снарядов с обедненным ураном.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РадиацияБелый Дом

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