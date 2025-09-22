Житель Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену
Второй окружной западный военный суд приговорил 27-летнего жителя Московской области к 13 годам колонии строгого режима по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Заседание проходило в Чувашии, сообщили в прокуратуре республики.
Первые два с половиной года мужчина проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, отмечает RT.
По данным следствия, в 2023 году осужденный перевел деньги через интернет, конвертировав их в криптовалюту. Средства поступили на счета, которые использовались для поддержки двух украинских вооруженных формирований, признанных в России террористическими.
Преступления были выявлены правоохранителями в Чувашии, после чего материалы дела передали в военный суд, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru