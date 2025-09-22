Житель Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену

Второй окружной западный военный суд приговорил 27-летнего жителя Московской области к 13 годам колонии строгого режима по статьям о государственной измене и финансировании терроризма. Заседание проходило в Чувашии, сообщили в прокуратуре республики.

Первые два с половиной года мужчина проведет в тюрьме, после чего будет переведен в колонию. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей, отмечает RT.