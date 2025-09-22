Глава МИД Польши предупредил РФ о последствиях нарушений воздушного пространства
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что страны НАТО не позволят себя запугать в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Он предупредил Москву, что в случае новых нарушений воздушного пространства альянса сбитые объекты будут оставаться на его территории, и «жаловаться» в ООН России не стоит.
Поводом для обсуждения стала ситуация 10 сентября, когда в польском небе были замечены около 20 беспилотников. Варшава назвала их российскими, однако в Минобороны РФ опровергли эти обвинения, отметив, что поражение целей на территории Польши не планировалось.
На фоне инцидента НАТО запустило операцию «Восточный часовой» на восточном фланге, в которой участвуют военные и авиация десяти стран.
Позже польские власти заявили о новых нарушениях. 19 сентября пограничные войска страны сообщили о пролете двух якобы российских истребителей на малой высоте над нефтегазовой платформой Petrobaltic в Балтийском море, передает «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru