Глава МИД Польши предупредил РФ о последствиях нарушений воздушного пространства

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН заявил, что страны НАТО не позволят себя запугать в условиях продолжающегося конфликта на Украине. Он предупредил Москву, что в случае новых нарушений воздушного пространства альянса сбитые объекты будут оставаться на его территории, и «жаловаться» в ООН России не стоит.

Поводом для обсуждения стала ситуация 10 сентября, когда в польском небе были замечены около 20 беспилотников. Варшава назвала их российскими, однако в Минобороны РФ опровергли эти обвинения, отметив, что поражение целей на территории Польши не планировалось.