За два часа ПВО сбили 11 дронов, атаковавших Москву

Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, менее чем за два часа было уничтожено 11 дронов.

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, отмечает RT.

Силы ПВО отражают атаку дронов на Москву

Из-за налета БПЛА временно приостановил работу аэропорт Шереметьево. По данным Росавиации, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и выпускать рейсы.

Ранее подобная атака была зафиксирована в ночь на 12 сентября, тогда ПВО сбили девять беспилотников за полтора часа, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
