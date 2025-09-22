За два часа ПВО сбили 11 дронов, атаковавших Москву
Силы противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом, менее чем за два часа было уничтожено 11 дронов.
На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб, отмечает RT.
Из-за налета БПЛА временно приостановил работу аэропорт Шереметьево. По данным Росавиации, Внуково, Домодедово и Жуковский продолжают принимать и выпускать рейсы.
Ранее подобная атака была зафиксирована в ночь на 12 сентября, тогда ПВО сбили девять беспилотников за полтора часа, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Силы ПВО сбили две воздушные цели над Севастополем и Черным морем
- Трамп проведет встречи с Зеленским и лидерами ряда стран
- За два часа ПВО сбили 11 дронов, атаковавших Москву
- Житель Подмосковья получил 13 лет колонии за госизмену
- «Градус страха»: Обстановку перед выборами в Молдавии назвали максимально напряженной
- Журова объяснила «козни» МОК в отношении отобравшихся на Олимпиаду россиян
- Глава МИД Польши предупредил РФ о последствиях нарушений воздушного пространства
- В Белом доме положительно оценили заявление Путина по СНВ-3
- «Стрелки Судного дня»: Трампу придется принять предложение Путина по ДНСВ
- ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru