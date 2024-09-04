США исключили изменения политики по ударам ВСУ вглубь России

США не намерены разрешать Киеву использовать американское оружие для дальних ударов вглубь российской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Что касается нашей политики в части вашего вопроса, то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — сказала она.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев надеется, что американские власти дадут разрешение для ударов дальнобойным оружием США на территории России после передачи списка возможных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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