США исключили изменения политики по ударам ВСУ вглубь России

«Что касается нашей политики в части вашего вопроса, то ничего не поменялось и процесса изменений не происходит», — сказала она.

Ранее глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что Киев надеется, что американские власти дадут разрешение для ударов дальнобойным оружием США на территории России после передачи списка возможных целей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

