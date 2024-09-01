Умеров: США передан список целей на территории России

По его словам, в Белом доме все еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия против целей на российской территории.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует пересматривать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

