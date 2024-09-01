Умеров: США передан список целей на территории России

Киев надеется, что американские власти дадут разрешение для ударов дальнобойным оружием США на территории России после передачи списка возможных целей, сообщил CNN глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

СМИ: Киев передаст США список целей в России, по которым хочет вести огонь

По его словам, в Белом доме все еще не пришли к решению по поводу снятия запрета на применение американского дальнобойного оружия против целей на российской территории.

Ранее сообщалось, что Пентагон не планирует пересматривать ограничения для ВСУ по ударам вглубь России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
ТЕГИ:СпецоперацияСШАВСУУкраина

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