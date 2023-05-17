США готовы отремонтировать подбитый ЗРК Patriot
17 мая 202301:45
Вашингтон может помочь Украине отремонтировать подбитый Россией зенитно-ракетный комплекс Patriot, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности американской администрации Джон Кирби.
По его словам, пока у США не получается подтвердить данные о повреждении в Киеве американского ЗРК. Ремонт комплекса будет зависеть от масштаба ущерба.
Ранее стало известно о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru