США готовы отремонтировать подбитый ЗРК Patriot

По его словам, пока у США не получается подтвердить данные о повреждении в Киеве американского ЗРК. Ремонт комплекса будет зависеть от масштаба ущерба.

Ранее стало известно о повреждении системы Patriot при ракетном ударе по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

