Пентагон: комплекс ПВО Patriot доставлен на Украину
10 мая 202302:32
Американские власти доставили Киеву систему противовоздушной обороны Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.
По его словам, сейчас система находится на Украине.
Ранее стало известно, что система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru