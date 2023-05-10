Пентагон: комплекс ПВО Patriot доставлен на Украину

Американские власти доставили Киеву систему противовоздушной обороны Patriot, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Министерства обороны США Патрика Райдера.

В Германии сообщили о доставке системы ПВО Patriot на Украину

По его словам, сейчас система находится на Украине.

Ранее стало известно, что система ПВО Patriot уже находится на боевом дежурстве на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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