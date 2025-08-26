Во сколько обойдется букет цветов к 1 сентября

Если покупать не букет, а цветы поштучно, тогда можно уложиться в 1 тыс. рублей. В этом году наблюдается тренд на розы и гортензии.

Не теряют популярности и традиционные для этого праздника георгины, астры и гладиолусы. Флористы готовят не только букеты, но и сразу дополняют их подарочными сертификатами, чаем или сладостями.

Ранее стало известно, что спрос на электронику в преддверии 1 сентября вырос втрое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

